CRONACA Carambola a Rimini: auto investe ciclista e finisce cappottata

In via Panzini, a Rimini, un'utilitaria Citroen si è ribaltata dopo aver centrato un ciclista. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, davanti al bar-pasticceria Belle Epoque. Sul posto la Polizia locale che, per effettuare i rilievi e agevolare le operazioni del 118, ha chiuso completamente la strada, i Vigili del fuoco e, appunto, i sanitari intervenuti con due ambulanze e automedica. Di non facile comprensione la dinamica. Dalle prime testimonianze pare che un'auto si sia fermata per far attraversare la strada ad un pedone, ma dalle spalle è arrivata l'utilitaria che, forse toccando l'auto ferma, ha perso il controllo e, in serie, ha colpito il ciclista, sbattuto contro un albero per poi finire cappottata. L'uomo in bicicletta è stato trasportato in codice 3, quindi di massima gravità, all'ospedale “Bufalini” di Cesena.

