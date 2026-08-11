CRONACA Carambola a San Giuliano, conducente positivo ad alcol e cannabis Dopo lo schianto del 17 luglio il cinquantenne alla guida della Toyota Aygo è stato denunciato. Cinque i feriti, resta da chiarire il peso delle positività nella dinamica

Carambola a San Giuliano, conducente positivo ad alcol e cannabis.

A distanza di settimane dalla carambola del 17 luglio a Borgo San Giuliano, emergono nuovi elementi. Il conducente della Toyota Aygo che aveva perso il controllo finendo contro la vetrina di un negozio sarebbe risultato positivo ad alcol e cannabis negli accertamenti eseguiti dopo l'incidente.

Per il cinquantenne con disabilità alla guida dell'utilitaria è scattata una denuncia alla Procura di Rimini. Resta però da chiarire quale peso abbiano avuto le positività nella perdita di controllo dell'auto: gli esiti degli esami dovranno essere valutati insieme agli altri elementi raccolti durante le indagini.

L'incidente era avvenuto nel tardo pomeriggio del 17 luglio, quando la Toyota aveva perso il controllo tra via Tiberio e via San Giuliano, coinvolgendo altre tre vetture e alcuni pedoni prima di finire contro la vetrina di un parrucchiere. Cinque le persone ferite, nessuna in pericolo di vita. Sul posto erano intervenuti 118, vigili del fuoco e Polizia Locale di Rimini.

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