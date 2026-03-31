Carambola all'incrocio: due feriti e tre vetture danneggiate. Auto finisce contro un'abitazione

Un pulmino per il trasporto di disabili tampona un'auto ferma allo stop, scatenando una carambola che ha trascinato una Mazda targata San Marino contro la facciata di un'abitazione. È successo oggi intorno alle 12.30 all'incrocio tra via Boninsegni e via Covignano, a Rimini. Due i feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, il Fiat Fiorino — con a bordo un passeggero disabile — ha colpito una vettura in sosta allo stop, spingendola contro un palo della luce e una pianta nei pressi di una gelateria.

Dopo l'urto, il Fiorino ha proseguito la corsa salendo sul marciapiede e abbattendosi sulla Mazda parcheggiata, che è stata scaraventata contro un edificio residenziale. Sul posto sono intervenute due ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Ad essere soccorsi dai sanitari sono stati il disabile passeggero del Fiorino e la guidatrice della prima auto tamponata.

Momenti di grande spavento anche per una donna in bicicletta che transitava nella zona al momento dell'impatto. L'area è stata messa in sicurezza per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Sono in corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.







