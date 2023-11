RIMINI Carambola sulla Statale Adriatica, traffico in tilt [fotogallery]

Carambola sulla Statale Adriatica, traffico in tilt [fotogallery].

Un incidente ha coinvolto quattro automobili a Rimini. È accaduto nel primo pomeriggio di sabato sulla Statale Adriatica, poco lontano dalla rotatoria che incrocia via della Grotta Rossa. Un Suv Chrysler aveva da poco affrontato la rotonda in direzione nord quando, per cause al vaglio della Polizia stradale, ha invaso la corsia opposta provocando una serie di tamponamenti.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 ma fortunatamente il sinistro ha causato solo ferite lievi e contusioni agli occupanti dei mezzi coinvolti. Il traffico ha invece subìto pesanti ripercussioni. Dalle prime indiscrezioni pare che il conducente della Chrysler sia risultato negativo all'alcoltest.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: