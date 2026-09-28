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Carburanti, file ai distributori Eni

Le proteste però montano: in Sicilia sciopero dal 16 al 20 ottobre degli autotrasportatori, e anche i tassisti minacciano di fermarsi

di Francesca Biliotti
28 set 2026

Non sono mancate le file ai distributori Eni, dopo che l'azienda ha fissato un tetto al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Anche Ip aveva annunciato la stessa misura, ma ai distributori il prezzo è rimasto alto, dunque gli automobilisti hanno disertato. Interviene anche Assopetroli-Assoenergia, che accoglie “con favore le iniziative annunciate per contenere il prezzo dei carburanti. Il passo successivo – aggiunge – è estendere i benefici a tutto il mercato, chiediamo quindi al governo di aprire immediatamente un confronto con l'intera filiera produttiva per individuare insieme le soluzioni”. Le proteste non mancano, poiché in autostrada il diesel è sempre più vicino a 2,5 euro: dal 16 al 20 ottobre gli autotrasportatori siciliani hanno già indetto uno sciopero, in Calabria sono scesi in piazza gli agricoltori, e anche i tassisti chiedono di essere convocati subito, altrimenti – avvertono – sarà sciopero. Il monitoraggio dei prezzi da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy registra un lievissimo calo, al self service lungo la rete stradale nazionale la benzina costa 2,152 euro al litro, ieri era 2,159, mentre il gasolio è a 2,369 euro al litro, contro i 2,377 di ieri. In autostrada invece, il prezzo medio al self è di 2,214 euro al litro per la benzina e 2,420 per il gasolio.

Nel video le voci degli automobilisti in coda ai distributori Eni




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