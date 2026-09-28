PREZZI Carburanti, file ai distributori Eni Le proteste però montano: in Sicilia sciopero dal 16 al 20 ottobre degli autotrasportatori, e anche i tassisti minacciano di fermarsi

Non sono mancate le file ai distributori Eni, dopo che l'azienda ha fissato un tetto al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive: 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Anche Ip aveva annunciato la stessa misura, ma ai distributori il prezzo è rimasto alto, dunque gli automobilisti hanno disertato. Interviene anche Assopetroli-Assoenergia, che accoglie “con favore le iniziative annunciate per contenere il prezzo dei carburanti. Il passo successivo – aggiunge – è estendere i benefici a tutto il mercato, chiediamo quindi al governo di aprire immediatamente un confronto con l'intera filiera produttiva per individuare insieme le soluzioni”. Le proteste non mancano, poiché in autostrada il diesel è sempre più vicino a 2,5 euro: dal 16 al 20 ottobre gli autotrasportatori siciliani hanno già indetto uno sciopero, in Calabria sono scesi in piazza gli agricoltori, e anche i tassisti chiedono di essere convocati subito, altrimenti – avvertono – sarà sciopero. Il monitoraggio dei prezzi da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy registra un lievissimo calo, al self service lungo la rete stradale nazionale la benzina costa 2,152 euro al litro, ieri era 2,159, mentre il gasolio è a 2,369 euro al litro, contro i 2,377 di ieri. In autostrada invece, il prezzo medio al self è di 2,214 euro al litro per la benzina e 2,420 per il gasolio.

Nel video le voci degli automobilisti in coda ai distributori Eni

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