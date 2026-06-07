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Carburanti, l’Italia proroga il taglio delle accise fino al 3 luglio

Confermato il taglio di 5 centesimi al litro sulla benzina, scende da 10 a 5 centesimi il taglio sul diesel

7 giu 2026
Carburanti, l’Italia proroga il taglio delle accise fino al 3 luglio

Dopo la conferma dello sconto Smac e del taglio delle accise a San Marino per tutto il mese di giugno, arriva una decisione analoga anche dall’Italia. Il Governo italiano ha infatti prorogato fino al 3 luglio le misure di riduzione delle accise sui carburanti, attraverso un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La proroga entra in vigore oggi 7 giugno. Resta confermato il taglio di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre per il gasolio lo sconto viene ridotto dagli attuali 10 a 5 centesimi al litro. La misura sarà finanziata con una quota dell’extragettito IVA registrato nel mese di maggio, pari a circa 149 milioni di euro.

La scelta italiana è arrivata all'ultimo, dopo che il taglio alle accise sembrava dovesse essere annullato completamente per esigenze di bilancio e dopo i richiami dall'Europa. Al suo posto era ipotizzato un voucher energia di 100 euro per le famiglie più povere, scelta saltata dopo lo stop della Lega.

Sul Titano il taglio delle accise resta di 20 centesimi al litro per entrambi i carburanti, a cui si aggiunge la ricarica da 20 centesimi al litro sulla Smac.




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