POLITICA ITALIA Carburanti, prezzi lievitano nonostante l'aiuto di Eni e Ip Autotrasportatori siciliani hanno già indetto uno sciopero, i tassisti ci stanno pensando

Dopo la mossa dell'Eni, anche per i distributori Ip arriva un limite ai prezzi dei carburanti. La società ha deciso di aderire all'appello del governo italiano di introdurre un valore massimo dei prezzi di vendita. “Un segnale importante” per la presidente Meloni, che ringrazia il presidente dell'Azerbaijan e rassicura sull'impegno a continuare ad aiutare le famiglie.

Ma coi prezzi medi che continuano a salire, e il diesel in autostrada sempre più vicino a 2,5 euro, monta il malumore di chi è costretto ad usare l'auto per lavoro: dopo gli autotrasportatori siciliani, che hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre, la protesta si allarga ai tassisti, che chiedono di essere convocati, altrimenti – avvertono – sarà sciopero. Eni introduce da oggi, e per 30 giorni, prorogabili fino a fine anno, il price cap ai distributori Enilive, 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina. In mattinata non c'erano molte code, salvo che nei pressi di Firenze.

Il monitoraggio dei prezzi che sta facendo da mesi il ministero delle Imprese e del Made in Italy parla di prezzi in calo, al self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,152 euro al litro per la benzina, mentre ieri era 2,159, e 2,369 euro al litro per il gasolio, contro i 2,377 di ieri. In autostrada invece, prezzo medio self è di 2,214 euro al litro per la benzina e 2,420 per il gasolio. Fino alle 15 si vota a Reggio Calabria per le suppletive, dovendo sostituire Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, che ha lasciato la Camera per diventato sindaco. E' un test atteso soprattutto per il partito dell'ex generale Vannacci, che si presenta per la prima volta, ma l'affluenza è drammatica: ieri alle 12 arrivava appena al 3,43%, alle 23 salita solo al 14,97%, mentre 4 anni fa era al 49,4%.

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