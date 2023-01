CRONACA Carcassa lupa su strada Grosseto, uccisa e mutilata Il corpo è stato portato all'Istituto Zooprofilattico per le analisi. Informati i carabinieri

La carcassa di un esemplare femmina di lupo adulto è stata trovata vicino a Grosseto sulla provinciale che da Baccinello sale verso Cana di Roccalbegna. L'animale era stato adagiato su un muretto sul ciglio della strada, come monito e il giorno dopo i primi avvistamenti è stato ritrovato anche mutilato nel muso, privato di parte della bocca. E' quanto rende noto la Lega Nazionale per la difesa del cane, sezione di Grosseto. "Era una meravigliosa femmina, trovata con la parte superiore del muso staccata nel pomeriggio di martedì 3 gennaio - scrive sui social la Lndc - Il corpo è stato portato all'Istituto Zooprofilattico per le analisi. Così iniziamo questo nuovo anno, con un gesto vile, barbaro, inutilmente crudele". Sono stati informati i carabinieri.

