Carceri: 62 suicidi da inizio anno, Nordio denunciato da Giachetti e Nessuno Tocchi Caino

Carceri: 62 suicidi da inizio anno, Nordio denunciato da Giachetti e Nessuno Tocchi Caino.

Carceri al centro del dibattito politico italiano, dopo l'approvazione del relativo decreto e le polemiche per il vertice tra la premier Meloni, il ministro Nordio e i presidenti di commissione di Senato e Camera. Diffusi gli ultimi tragici dati sulla situazione: 62 persone si sono tolte la vita in carcere dall'inizio dell'anno: 20 decessi in più rispetto allo scorso anno. Numeri diffusi dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà. L'età media dei detenuti che si sono uccisi è di circa 40 anni.

Mentre lo scontro politico prosegue, Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, insieme a rappresentanti di Nessuno Tocchi Caino, presenta un esposto denuncia contro il ministro della Giustizia, Nordio, per la situazione in cui versano le strutture. Tra le soluzioni proposte dal ministro: aumentare i giudici di sorveglianza e modificare la custodia cautelare per evitare carcerazioni ingiustificate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: