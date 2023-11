Carceri: è allarme sovraffollamento in Emilia-Romagna Emerge dalla relazione annuale del garante regionale dei detenuti

Sovraffollate, con problemi legati alla sanità, con popolazione a netta prevalenza maschile, seri problemi all'accesso alle pene alternative alla reclusione anche quando questo sarebbe possibile. È il quadro delle carceri emiliano-romagnole che emerge dalla relazione sull'attività svolta nel 2022 che il garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri ha presentato nel corso della commissione Parità dell'Assemblea legislativa, presieduta da Federico Alessandro Amico.



La presenza media dei detenuti è stata di 3.339 persone, di cui 144 donne e in media 1.610 stranieri (di cui il 60% provenienti dall'Africa), la maggior parte dei detenuti sono definitivi (74,43% in media sul totale della popolazione detenuta, 69,93% per gli stranieri): il tasso di sovraffollamento è stato in media del 111,10%, il valore massimo raggiunto è stato di 114,87% e mai si è sceso sotto la capienza regolamentare. I condannati non definitivi (appellanti, ricorrenti e con posizione mista) sono 11,43% e quelli in attesa di primo giudizio 12,57%: la maggior parte dei detenuti sono definitivi (74,43% in media sul totale della popolazione detenuta, 69,93% per gli stranieri).



Sotto l'aspetto della durata della pena i dati dimostrano che una quota importante dei detenuti, il 35%, presenta un residuo pena ridotto e tale da, in via ipotetica, permettere l'accesso a benefici o a misure alternative alla detenzione, mentre i detenuti con la pena all'ergastolo complessivamente arrivano a poco meno di 190 (di cui il 70% si trova a Parma, istituto che si caratterizza per la presenza di circuiti di alta sicurezza e 41bis).



