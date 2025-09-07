CANONIZZAZIONE Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati sono Santi. L'appello del Papa: “Giovani, non sprecate le vostre vite” Oltre 80mila fedeli tra piazza e zone adiacenti,

“I beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis iscriviamo nell’albo dei santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i Santi”. Papa Leone XIV ha pronunciato, in latino, la formula di canonizzazione durante la messa sul sagrato della Basilica di San Pietro, davanti a oltre 80mila fedeli tra piazza e zone adiacenti, gremite. Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accanto, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Pier Ferdinando Casini.

L'uno, Pier Giorgi Frassati, dell'inizio del '900, amava le montagne, educato alla dimensione politica rischiava per dare tutto ciò che aveva agli altri; l'altro, Carlo Acutis, il primo Santo millennial, appassionato di internet morto nel 2006 all'età di 15 anni, una breve vita vissuta interamente in Cristo. Tutti e due innamorati di Gesù. Modelli di fede e santità per il terzo millennio. Un segno forte per i giovani.

"I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, - ha detto il Santo Padre nell'omelia - a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e a farne un capolavoro". "Ci incoraggiano con le loro parole: 'Non io, ma Dio', diceva Carlo. E Pier Giorgio: 'Se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine'. Questa è la formula semplice, ma vincente - ha commentato Papa Leone -, della loro santità".

