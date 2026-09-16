POLITICA ITALIA Carlo Calenda: "Politica concentrata su temi irrilevanti" Per il senatore di Azione "parlare di legge elettorale e di primarie non fa che estremizzare i cittadini"

Il governo torna a riunirsi nel pomeriggio, e oltre alla possibile proroga dello sconto sul prezzo del gasolio, anche se dovevano arrivare norme più mirate per i meno abbienti, anziché provvedimenti a pioggia, è probabile che sul tavolo arrivi anche un decreto con misure a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva.

La riunione coi sindacati si è tenuta in mattinata, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano si è impegnato per un futuro green dell'acciaio, per la prosecuzione della gara per la vendita degli impianti e la tutela dei lavoratori, attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda a quella per la cessazione delle attività. Riprendere a parlare di temi di pressante attualità era quello che chiedeva l'opposizione, che si è vista invece bloccare per settimane sulla legge elettorale. La sua ex compagna di partito, oggi rientrata in maggioranza, Gelmini, replica così a chi ritiene sia una legge contro l'ingresso in Parlamento delle donne.

Nel video le interviste a Carlo Calenda, senatore Azione; Mariastella Gelmini, senatrice Noi Moderati



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