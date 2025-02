Carlo e Camilla a Ravenna, tra antichità e i ricordi di Byron

"Nel ventennale del loro matrimonio i reali inglesi Carlo e Camilla saranno in Italia per una visita di Stato. A Roma incontreranno Papa Francesco in occasione delle celebrazioni dell'anno giubilare e visiteranno, con ogni probabilità, la Cappella Sistina. Poi saranno a Ravenna: il programma è ancora da definire, ma il Re conosce bene memorie e luoghi simbolo di una città patrimonio Unesco, sospesa tra bellezze bizantine e tracce dantesche, da sempre proiettata nel mondo".

E' quanto scrive oggi il Quotidiano Nazionale. Da Galla Placidia a San Vitale, dalla Tomba di Dante a Sant'Apollinare, afferma il giornale, sono tante le bellezze che Carlo e Camilla potrebbero "toccare, respirare, sentire col cuore". Una città inoltre molto amata da lord George Byron: "Ora un museo, nel memorabile Palazzo Guiccioli, restituito alla città da Antonio Patuelli e dalla Fondazione Cassa di Ravenna ricorda proprio Byron e il Risorgimento. Un altro segno dell'asse Ravenna-Italia-Inghilterra che Re Carlo potrebbe apprezzare e conoscere".

"Ravenna - scrive inoltre il quotidiano - è anche la città di Federico Marchetti, il 'papà' di Yoox e ora board member di Highrove e trustee della King's Foundation, oltre a essere presidente della Fashion Task Force voluta proprio da Carlo d'Inghilterra". L'articolo sottolinea come nel 2023, quando le alluvioni hanno aggredito la Romagna, il re abbia parlato di Ravenna e delle sue bellezze con Marchetti: "Sono entusiasta che re Carlo e la regina Camilla - dice oggi al QN l'imprenditore - abbiano scelto Ravenna come seconda tappa dopo Roma per la loro visita di Stato in Italia ad aprile. Sono sicuro che i romagnoli faranno passare ai Reali inglesi una giornata memorabile che passerà alla storia della città".