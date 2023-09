MOBILITAZIONE Caro affitti: le tende universitari a Forlì, Venezia, Milano, Firenze

Caro affitti: le tende universitari a Forlì, Venezia, Milano, Firenze.

La mobilitazione nazionale dell'Unione degli Universitari si prepara per la terza giornata di manifestazioni. "Non abbiamo ricevuto le risposte che vogliamo. Continueremo - annuncia Camilla Piredda, coordinatrice nazionale dell'Udu - per tutta la settimana a fare tendate e presidi in tutta Italia. Dal Governo non abbiamo ancora ricevuto rassicurazioni puntuali e siamo preoccupati per la legge di bilancio, nonché per la gestione del Pnrr. Chiediamo alla ministra Bernini e al presidente Meloni di ascoltarci. Senza risorse aggiuntive, il caro affitti e il caro libri rendono sempre più difficile proseguire con gli studi universitari".

Oggi le 'tendate' proseguiranno a Roma (davanti alla Sapienza) e Torino (Campus Einaudi), mentre a Lecce (davanti all'università) proseguirà il presidio permanente. Ma si aggiungeranno altre città importanti: Venezia (manifestazione regionale al Ponte Rialto, ore 8.30), Milano (striscionata all'Università di Milano, Festa del Perdono, ore 11.30), Firenze (tende piantate davanti alla biblioteca di Novoli, ore 10) e Forlì (tende piantate presso il campus, ore 15). La mobilitazione sta portando lo slogan scelto dal sindacato studentesco in 25 città italiane: "Vorrei un futuro qui" compare sugli striscioni esposti davanti agli atenei di tutta Italia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: