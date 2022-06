Caro benzina: il prezzo sfonda i due euro La protesta delle associazioni di consumatori italiane e sammarinesi

Si alza corale la protesta delle associazioni dei consumatori sul prezzo della benzina che torna ad aumentare ed è stabilmente sopra i due euro con una media di 2,069 al litro. Tutto ciò nonostante le misure varate dal governo italiano con il taglio delle accise. Il gasolio, invece, ha un costo solo di pochissimo inferiore e si aggira sui 2,006.

L'Onf (Osservatorio Nazionale Federconsumatori) ha calcolato che sui carburanti c'è un sovrapprezzo ingiustificato di almeno 32 centesimi che, in soldoni, si traduce in aumento medio di 384 euro l'anno per ogni famiglia. Sul piede di guerra anche il Codacons, che per porre freno ai rincari invoca gli interventi di Antitrust e Procure della Repubblica, "allo scopo di accertare chi sta speculando sulla pelle degli italiani".

Secondo la Cgia (Associazioni Artigiani e Piccole Imprese), è necessario un tetto massimo per il prezzo della pompa da attuare anche per il gas. Aumento che si riflette sul Titano dove i prezzi sono leggermente più bassi ma comunque lievitati.

Nel video le interviste a Floro Bisello, pres ADUSBEF Marche e Francesca Busignani, pres UCS.

