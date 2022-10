RINCARI Caro bollette, a Rimini via libera a camini e stufe Il sindaco Jamil Sadegholvaad sceglie "in questa fase" emergenziale per il caro energia di "non inserire le norme che vietano l'uso di camini e stufe"

Caro bollette, a Rimini via libera a camini e stufe.

Scattano oggi in Emilia-Romagna le misure anti-smog previste dalla Regione, fra cui limitazioni alla circolazione e il divieto di utilizzo - in presenza di riscaldamento alternativo - degli impianti di riscaldamento a biomassa più inquinanti. Rimini però decide diversamente: il sindaco Jamil Sadegholvaad sceglie "in questa fase" emergenziale per il caro energia di "non inserire le norme che vietano l'uso di camini e stufe" e chiede alla Regione "una ulteriore valutazione su questo aspetto".

Rimini conferma le limitazioni alla circolazione stradale previste dal Piano aria integrato regionale (Pair 2020) e dal nuovo accordo di bacino Padano, con annessa stretta emergenziale in caso di sforamento previsto dei livelli di inquinanti. Non ci saranno però i divieti per l'uso domestico di camini aperti, caminetti, stufe a legna o pellet fino a classe 2, che il piano vieta per i territori sotto i 300 metri di altitudine. "In questo momento - sottolinea il sindaco - non posso non tenere conto della vera e propria emergenza energetica, con il caro bollette che si sta abbattendo come una mannaia sulle spese e sulle condizioni di vita delle famiglie, e che ancor più si abbatterà nelle prossime settimane.

Tutto ciò ha già costretto e costringe la popolazione a attivare sistemi di riscaldamento più economici o tradizionali, in attesa che la bolla che crea i rincari di gas e energia elettrica torni almeno a una parvenza di sostenibilità. È una fase emergenziale e in una fase emergenziale, almeno temporaneamente, si devono contemperare tutte le problematiche". Alla Regione chiede "di provvedere a una ulteriore analisi che, magari, porti a una deroga alle disposizioni per camini e stufe almeno nei mesi più freddi dell'inverno".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: