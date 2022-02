Caro Bollette: Arera, "Luce + 131%, Gas + 94%". A San Marino Ucs in allerta

Caro Bollette: Arera, "Luce + 131%, Gas + 94%". A San Marino Ucs in allerta.

Pur con gli interventi straordinari del governo, nel primo trimestre 2022 si è registrato un aumento del 131% nelle bollette della luce per il cliente domestico e del 94% in quelle del gas rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo rivela l'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in audizione al Senato, spiegando che l'impennata dei prezzi all'ingrosso dell'energia nel 2021, +500% per il gas e +400% per l'energia elettrica, si è riflessa sui prezzi dal secondo semestre dell'anno.

[Banner_Google_ADS]

Sul Titano Unione Consumatori Sammarinesi in allerta: a breve arriveranno nelle case di residenti e sammarinesi le prime bollette con i rincari e sarà un grosso problema per consumatori" - segnala. Richiama il caso del territorio limitrofo dove Hera ha siglato patti con le Associazioni dei Consumatori per dilazionare utenze per le famiglie in difficoltà e chiede l’istituzione di un tavolo fra istituzioni e Associazioni che – dice Francesca Busignani - analizzi tutte le sfaccettature di una recessione annunciata e metta in atto tutti gli strumenti per arginarla".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: