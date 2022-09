ELEZIONI2022 Caro bollette, atteso a giorni il Consiglio dei ministri per varare un decreto I politici italiani sbarcano su Tik Tok: ultimi arrivati Matteo Renzi e Silvio Berlusconi

Torna a riunirsi il Consiglio dei ministri, ma quello che dovrebbe varare un decreto bollette per calmierare l'aumento dei prezzi dovrebbe riunirsi la prossima settimana, annuncia il ministro Luigi Di Maio, che ha già lanciato la proposta elettorale di far pagare l'80% delle bollette delle imprese allo Stato. A meno di un mese dal voto intanto, i politici italiani sbarcano anche su Tik Tok, per non lasciare scoperto nemmeno un social. Matteo Salvini annuncia di aver già centomila visualizzazioni durante le dirette di mezzanotte, mentre sono appena sbarcati Matteo Renzi, e Silvio Berlusconi. E visto che il partito più numeroso è costituito dagli indecisi, il 23,8% non sa ancora se voterà, mentre il 76,2% non sa quale forza politica votare, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta dice di parlare proprio a loro: “La maggior parte della gente – dice in una intervista – non ha realizzato cosa vuol dire passare da un governo Draghi a un governo della destra. Quasi la metà degli elettori non si esprime, noi stiamo cercando di parlare con loro”. A proposito di centrodestra, secondo Maurizio Gasparri “Calenda e Renzi mentono agli elettori: chiedono di votare per loro – spiega – così non governerà il centrodestra. Ma come faranno una maggioranza, col loro 5%? Lo faranno col Pd e coi grillini: chi vota Calenda e Renzi – conclude il senatore di Forza Italia – sosterrà ancora il Pd”. Chi è convinto di parlare alla sinistra è Giuseppe Conte, per il quale “i temi della transizione ecologica, della legalità, dell'etica pubblica, dell'antimafia e della giustizia sociale sono nel dna del M5S”, e rispondendo a una domanda su Fratelli d'Italia parla della “proposta per il lavoro dei giovani: se rifiutano una proposta, vengono sanzionati. Nemmeno negli Stati totalitari”, aggiunge Conte. Sembra rispondergli, indirettamente, la stessa Giorgia Meloni, durante il suo comizio di Pescara.

Nel video gli interventi di Silvio Berlusconi, presidente Forza Italia, e di Giorgia Meloni, presidente Fratelli d'Italia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: