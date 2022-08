Caro bollette, partiti politici in pressing sul governo

La campagna elettorale diventa il pulpito dal quale lanciare proposte per arginare il caro bollette. Luigi Di Maio ipotizza un decreto legge da 13 miliardi e mezzo, nel caso in cui Impegno Civico vada al governo. Secondo Matteo Renzi, il movimento di Di Maio invece avrà meno dell'1% di voti e resterà fuori dal Parlamento. Matteo Salvini, Lega, torna a chiedere cosa ne pensano i leader della sua idea di fare come in Francia, con un tetto massimo di aumento del 4%, per la quale servono 30 miliardi. Poi, si mette in favore di fotografi in posa con Giorgia Meloni dopo un incontro a Messina. “La sinistra si è risentita sul blocco navale – scrive la presidente di Fratelli d'Italia – non tollera che qualcuno voglia difendere i confini”. Per Silvio Berlusconi, chi non andrà a votare è autolesionista. E mentre +Europa lancia lo slogan “Cara Italia, il 25 resta libera”, “contro chi ti vuole di nuovo sola – spiega il movimento di Emma Bonino – in mano a pochi, in bianco e nero”, Sinistra Italiana e Verdi presentano Ilaria Cucchi, candidata al Senato. C'è anche chi è stato escluso dalla competizione elettorale, come Marco Cappato che per la sua lista “Referendum e Democrazia” aveva presentato firme digitali e non cartacee come prevede la normativa. “Ricorreremo al giudice ordinario – annuncia Cappato – perché Costituzione e un regolamento europeo ci danno ragione – Infine attacca – Bloccano le firme e poi si preoccupano per l'astensionismo”.

Nel video l'intervento di Luigi Di Maio, Impegno Civico; Silvio Berlusconi, presidente Forza Italia, e l'intervista a Ilaria Cucchi, Sinistra Italiana-Verdi