POLITICA ITALIA Caro bollette, venerdì il consiglio dei ministri corre ai ripari Il ministro dell'Economia trova 3 miliardi di euro per misure a contrasto del rialzo dei prezzi

“Con Giorgia Meloni c'è sintonia totale, abbiamo un ottimo rapporti”, assicura la ministra Daniela Santanchè a chi le domandava se avesse sentito la presidente dopo che la Camera ha respinto la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Presidente Meloni che ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro di Svezia Ulf Kristersson, col quale ha affrontato i principali temi dell'agenda europea. Di Europa ha parlato alla stampa estera anche il suo vice Matteo Salvini, a chi gli chiedeva tra Stati Uniti e Europa cosa preferisse, considerate le sue note simpatie per Trump. Venerdì in consiglio dei ministri previsto il disegno di legge sul nucleare ma anche un decreto legge bollette, proprio la Lega, nella persona del capogruppo alla Camera Molinari, plaude al ministro dell'Economia Giorgetti che “ha subito trovato – dice – 3 miliardi di euro per una serie di misure che non saranno solo gli sconti in bolletta ma riguarderanno anche alcuni ministeri”.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e di Matteo Salvini, ministro dei Trasporti

