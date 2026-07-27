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Caro-carburanti, 17 centesimi di sconto solo sul gasolio

Il consiglio dei ministri è intervenuto con decreto d'urgenza

di Francesca Biliotti
27 lug 2026
Caro-carburanti, 17 centesimi di sconto solo sul gasolio

Il governo italiano è intervenuto d'urgenza per contenere il caro-carburanti, il consiglio dei ministri convocato questo pomeriggio ha approvato un decreto di soli due articoli per intervenire esclusivamente sulle accise del gasolio, che consentirà uno sconto di 17 centesimi fino al 6 agosto. Già previsto un ulteriore consiglio dei ministri il 4 agosto, che valuterà l'evolvere della situazione, così come le crisi internazionali e l'andamento dei prezzi, e decidere come aggiornare il decreto. Il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenuto in conferenza stampa, ha escluso l'aumento delle accise sui tabacchi, sul quale tra l'altro si erano già espressi negativamente i vice presidenti del consiglio Salvini e Tajani.




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