Caro carburanti: Antitrust chiede documentazione alla Finanza, incontro a Palazzo Chigi sul tema

E' ormai un dibattito trasversale, che coinvolge associazioni, politica e organizzazioni quello legato ai carburanti in Italia. Mentre l'Antitrust contatta la Guardia di Finanza con l'obiettivo di acquisire la documentazione relativa ai controlli sui prezzi dei carburanti, il Ministero dell'Ambiente fornisce nuovi dati, rilevando che, nella prima settimana di gennaio, la benzina in modalità self è aumentata di 16,8 centesimi al litro e il gasolio di 16 centesimi. Un rincaro in linea con il rialzo delle accise di 18 centesimi.

L'analisi ha portato la Federazione benzinai di Confesercenti a definirsi “parte lesa”, visto che gli aumenti sono in linea con il ripristino delle accise. “Invece di alimentare polemiche – scrivono i benzinai – il Governo convochi il tavolo di crisi per soluzioni strutturali”. Il Codacons segnala che nelle autostrade il gasolio in modalità servito in molti distributori supera i 2,4 euro al litro, fino a 2,5 euro in A14. Questione all'attenzione del Governo. A Palazzo Chigi l'incontro tra la presidente del Consiglio Meloni, il ministro dell'Economia Giorgetti e il comandante generale delle fiamme gialle Zafarana per fare il punto e valutare azioni per contrastare le speculazioni sui prezzi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: