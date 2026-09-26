Caro carburanti, Eni mette un tetto ai prezzi: benzina a 1,99 euro, gasolio a 2,19 La misura scatterà dal 28 settembre e durerà 30 giorni. Possibile una proroga fino alla fine dell’anno

Caro carburanti, Eni mette un tetto ai prezzi: benzina a 1,99 euro, gasolio a 2,19.

Un tetto al prezzo di benzina e gasolio per contrastare il caro carburanti. Eni ha annunciato l’introduzione di un “price cap” sui carburanti commercializzati dalla rete Enilive: il prezzo massimo sarà di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio.

La misura entrerà in vigore lunedì 28 settembre e avrà una durata iniziale di 30 giorni, con la possibilità di essere prorogata fino alla fine dell’anno in base all’andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Il tetto, precisa la società, è collegato all’agevolazione fiscale sulle accise attualmente in vigore.

Secondo Eni, i nuovi limiti corrispondono a una riduzione di circa 17 centesimi al litro rispetto ai livelli medi attuali. Una decisione che arriva in una fase di forte pressione sui prezzi dei carburanti, legata alla contrazione dell’offerta internazionale di prodotti raffinati e alla riduzione della capacità di raffinazione europea. La società ricorda inoltre di avere già adottato, dallo scorso marzo, misure per assorbire parte dell'aumento delle quotazioni internazionali, trasferendolo solo parzialmente sui prezzi consigliati presso i propri distributori.

Il price cap sarà valido anche sulla rete autostradale.



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