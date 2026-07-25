Caro carburanti, estate da record: pieno sempre più salato e bollette verso una stangata da 29 miliardi Benzina vicina ai 2 euro al litro e gasolio oltre quota 2,18. Codacons denuncia il salasso delle vacanze, Confimprenditori lancia l'allarme per le aziende. Il Governo prepara un piano energia da 14 miliardi per contenere i rincari.

Vacanze sì, ma con il pieno sempre più salato. Il caro carburanti torna a correre e rischia di diventare l'ennesima stangata per famiglie e imprese. I numeri parlano chiaro: secondo il Mimit, oggi la benzina in modalità self sfiora i due euro al litro, mentre il gasolio vola oltre quota 2,18 euro.

In autostrada si paga ancora di più. Insomma, una vera e propria stangata di mezza estate. E proprio mentre milioni di italiani si mettono in viaggio per le ferie, il Codacons lancia l'allarme: tra luglio e agosto la spesa per fare rifornimento raggiungerà gli 11 miliardi di euro, quasi 2 miliardi in più rispetto all'estate scorsa.

Di questi, oltre 5 miliardi e mezzo finiranno nelle casse dello Stato tra IVA e accise. Ma il problema non si ferma alla pompa di benzina. A cinque mesi dallo scoppio del conflitto nel Golfo, la CGIA di Mestre stima che nel 2026 i rincari di luce, gas e carburanti costeranno a famiglie e imprese quasi ventinove miliardi di euro in più.

La regione più colpita? La Lombardia, seguita da Emilia-Romagna e Veneto. Il peso maggiore arriverà proprio dai carburanti: oltre 13 miliardi e mezzo in più rispetto al 2025.

Seguono le bollette elettriche e il gas, anch'essi in forte aumento. Un quadro critico che fa scattare la protesta del mondo produttivo. Confimprenditori accusa l'esecutivo di aver varato finora solo misure demagogiche e chiede a gran voce un tavolo tecnico immediato: «Senza aiuti concreti – avverte – molte piccole imprese saranno costrette a consegnare le chiavi e chiudere».

Intanto l'esecutivo prepara la contromossa. Da settembre potrebbe arrivare un piano da 14 miliardi di euro in tre anni per rafforzare la sicurezza energetica del Paese. Tra le misure allo studio: investimenti nelle reti elettriche intelligenti, nei bacini idroelettrici, nell'efficienza degli edifici pubblici, nelle pompe di calore e nella cattura e stoccaggio della CO₂, con incentivi destinati alle industrie più energivore.

Basterà per fermare la tempesta perfetta dei prezzi? La risposta la darà l'autunno, ma per ora gli italiani si preparano a un esodo estivo dai costi mai così alti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: