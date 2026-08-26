POLITICO ITALIA Caro carburanti, sconti prorogati fino al 5 settembre sul gasolio Federconsumatori: "C'è qualcosa che non va, ci sono sovrapprezzi intollerabili"

Consiglio dei ministri lampo per varare ancora un decreto e contenere il caro carburante: prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul solo gasolio, misura che allo Stato costa 130 milioni. E' l'escamotage del governo, che ormai va avanti dal 18 marzo scorso, per aiutare il rientro degli italiani dalle vacanze, per chi le ha fatte in questo periodo.

Ma per Federconsumatori “è palese che qualcosa non va. I prezzi attualmente praticati – spiega – sono superiori, rispetto al dovuto, di 26 centesimi in più al litro per la benzina, e di 19 per il gasolio, nonostante il taglio delle accise su quest'ultimo. Sovrapprezzi intollerabili – conclude – che generano per le famiglie oltre 272 euro di aggravi”. Dopo l'ennesima proroga degli sconti, l'obiettivo del ministero dell'Economia è studiare un provvedimento non più tampone ma strutturale e mirato, senza trascurare l'aspetto del reperimento delle risorse.

L'opposizione critica il governo per quella che definisce “navigazione a vista”, e c'è chi, come il capogruppo 5Stelle Patuanelli, ricorda che è stato proprio il governo ad aumentare le accise sul gasolio, in gennaio, chiamandolo “riallineamento” con la benzina.

Ma anche tra le forze di minoranza c'è preoccupazione, pensando alle primarie: Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, Alleanza Verdi-Sinistra, ritengono che farle sia un errore, i sondaggisti italiani ritengono che il centrosinistra non riuscirebbe a tenere insieme i suoi elettori. Perché, spiegano, se ai gazebo dovesse vincere Elly Schlein, una parte di chi vota 5Stelle potrebbe decidere di non votare, o addirittura scegliere il partito di Alessandro Di Battista, il grande ex che vorrebbe dar vita ad un nuovo soggetto politico. Al contrario, se dovesse vincere Giuseppe Conte, sarebbero gli elettori del Partito Democratico a fare più fatica nel digerirlo.



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