INCENDIO Casa distrutta da un incendio a Sant'Ermete: Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte Sul posto le forze dell'ordine per tentare di capire le cause del rogo

È andata completamente distrutta la casa in costruzione colpita ieri da un incendio a Sant'Ermete. Per tutta la notte 25 Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per spegnere le fiamme: questa mattina sul posto anche le forze dell'ordine per tentare di capire che cosa abbia innescato l'incendio. La casa non è ancora in sicurezza e i pompieri stanno continuando a lavorare.

La casa in costruzione si trova in via Vergiano, ma le fiamme erano visibili a centinaia di metri di distanza. È intervenuta anche una squadra da Cattolica dotata di una autopompa con una capacità di 25mila litri di acqua. Al momento non risultano persone coinvolte.

