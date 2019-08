Casellati al Meeting: "Il nostro dramma epocale è l'inverno demografico, la crisi della natalità"

Elisabetta Casellati

La crisi di governo irrompe alla 40esima edizione del Meeting, nessuno sa con certezza se i protagonisti politici rispetteranno l’agenda degli incontri, qui a Rimini, con tutto quello che sta accadendo a Roma. Intanto alla inaugurazione oggi c’era Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato. Giunta insieme al marito, la Casellati ha voluto visitare anche i padiglioni della fiera e qualche stand prima dell’incontro inaugurale con la presidente Emilia Guarnieri e Giorgio Vittadini, tra cui lo stand del Banco Alimentare. Dopo aver letto i messaggi di Papa Francesco e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Emilia Guarnieri ha sottolineato che nei suoi 40 anni di vita il Meeting, pur tra gli errori ha detto, non ha mai mollato sull'appartenenza al luogo che li ha generati, ed è forse il segreto della sua longevità. “È rimasto fedele ai suoi principi ispiratori - ha confermato la presidente Casellati - memoria di un popolo, non frutto di strategia organizzativa”. Senza fare accenno alla crisi politica in atto, ha voluto però anticipare alcune sue iniziative per conciliare insieme famiglia e lavoro, per mettere fine a quello che ha chiamato “dramma epocale, l’inverno demografico che ha portato alla crisi della natalità”.





Nel video l'intervento al Meeting di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato