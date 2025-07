INCHIESTA Caso 'Affidopoli', indagato Matteo Ricci, ex Sindaco e candidato alla Regione Marche L'attuale eurodeputato è stato iscritto nel registro dalla Procura nell’indagine sugli incarichi e contributi affidati senza bando pubblico: "Sono sereno, amareggiato e arrabbiato"

L'ex sindaco di Pesaro Matteo Ricci, candidato del centrosinistra a presidente della Regione Marche, ha ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità in affidi del Comune di Pesaro nella passata legislatura quando era primo cittadino.

"Sorprendentemente - ha annunciato lo stesso Ricci che, in un video pubblicato sui social - questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia sulla vicenda annosa degli affidi, dei murales, delle feste, del casco di Valentino Rossi ormai sulla stampa da un anno". "Sono sorpreso perché io in vita mia, in 15 anni di amministrazione, - aggiunge - non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici e lavori e mi sono sempre fidato ciecamente dei miei dirigenti e dei collaboratori come ho fatto in questo caso. L'ho ripetuto per mesi e lo ripeterò anche al procuratore che spero di vedere il prima possibile. Fra l'altro l'accusa è curiosa perché mi si dice che non avrei ottenuto nessuna utilità patrimoniale, ma che avrei ottenuto una utilità in termini di consenso politico - prosegue Ricci - e si dice una cosa che io smentisco, cioè che conoscessi queste associazioni, mentre invece io non c'ho mai avuto a che fare direttamente".

L’inchiesta è quella di ’Affidopoli’, esplosa un anno fa. Al centro gli affidamenti per murales, installazioni ed eventi nella città di Pesaro ad associazioni, all’epoca in cui Ricci era sindaco (fino a giugno 2024) senza gara. Gli affidamenti sono proseguiti per anni, per centinaia di migliaia di euro di lavori.



L'ex sindaco di Pesaro si sente "sereno nel merito". "Ne ho parlato con il mio avvocato, - riferisce - ma sono anche molto amareggiato e arrabbiato perché questa cosa arriva il giorno dopo la convocazione delle elezioni dopo un anno di indagini, è evidente che ci sia amarezza e rabbia". "Io come sempre sono fiducioso nel lavoro della magistratura - chiosa il candidato presidente del centrosinistra - e sono convinto che smonteremo subito queste accuse perché siamo estranei nei fatti. Quando un sindaco governa ha tantissimi collaboratori: se eventualmente un collaboratore sbaglia il sindaco è parte lesa, perché viene tradita la fiducia". "Nel merito - conclude Ricci - sono completamente estraneo ai fatti, non me sono mai occupato e sono convinto di chiarirlo presto anche con il procuratore che fa l'indagine. È una giornata particolare, ma tutte le cose si affrontano con serenità mettendoci la faccia. La politica per me è passione, è un confronto di idee e voglia di battersi per il futuro della nostra terra".

