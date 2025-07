POLITICA ITALIA Caso Almasri, il tribunale dei ministri: "Il governo sapeva" Le opposizioni: "Preoccupa un esecutivo che ha mentito all'opinione pubblica e alle Camere"

Torna alla ribalta il caso Almasri: sarebbe infatti conclusa l'indagine del tribunale dei ministri sulla mancata consegna del generale libico alla Corte penale internazionale da parte del governo italiano. L'indagine potrebbe portare o all'archiviazione o alla richiesta di rinvio a giudizio per uno o più membri del governo finiti sotto inchiesta, per favoreggiamento e peculato, ossia la presidente del Consiglio Meloni, i ministri dell'Interno e della Giustizia Piantedosi e Nordio, quest'ultimo anche per omissione d'atti d'ufficio, e il sottosegretario Mantovano.

Nelle carte si legge che la capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, sapeva, ma chiese riserbo e cautela ai magistrati del Dipartimento affari di Giustizia. Nordio aveva sempre detto che solo il giorno seguente l'ufficio era stato avvisato dell'arresto del criminale libico.

“Giorgia Meloni ha mentito nei video da Palazzo Chigi, Carlo Nordio ha mentito al Parlamento – attacca subito Matteo Renzi, Italia Viva – preoccupa un governo che mente all'opinione pubblica e alle Camere, e che si fa ricattare dai torturatori libici”. Anche i 5Stelle all'attacco, chiedono le dimissioni di Nordio: “E' chiaro – scrivono – che Meloni, Mantovano e Nordio stavano trovando il modo per sottrarsi alla richiesta della Corte penale internazionale e poi riportare Almasri in Libia, in nome di indicibili accordi”.

Accordi, aggiunge poi il partito di Conte, dai quali il governo non ricava nulla, e il riferimento è a quanto accaduto proprio in Libia nelle ultime ore, dai risvolti quasi tragicomici, col ministro dell'Interno Piantedosi, in missione in quel Paese con l'Ue, respinto all'arrivo, con tanto di notifica a lasciare il territorio. In audizione alla Camera intanto, il ministro dell'Economia Giorgetti parla di federalismo fiscale, avviato ormai 15 anni fa, ma estremamente complesso da completare, dice. Il ministro propone di valutare la creazione di un nuovo ente di riscossione, dedicato esclusivamente alla gestione e al recupero dei tributi locali.

Nel video l'intervento alla Camera dei Deputati del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti

