Caso Almasri, la Corte penale indaga sul governo italiano

Non è bastata l'informativa dei ministri della Giustizia e dell'Interno Nordio e Piantedosi alle Camere per mettere la parola fine sul caso Almasri, il comandante libico accusato di torture e stupri sui migranti, prima arrestato poi riportato in Libia con volo di Stato italiano. La Corte penale internazionale dell'Aja avrebbe infatti avviato un fascicolo di indagine sull'operato del governo italiano per “ostacolo all'amministrazione della giustizia”. Proprio quella stessa Corte più volte attaccata nell'informativa dai ministri, secondo Nordio avrebbe combinato “un pasticcio”, a partire dalle date di riferimento, “dispiace – ha aggiunto poi – che Almasri sia libero per un errore formale”. Intanto irrompe anche il caso della società israeliana Paragon Solution, il cui software militare sarebbe stato utilizzato per spiare 90 giornalisti e attivisti in una ventina di Paesi, che secondo il Guardian ha interrotto i suoi rapporti con l'Italia. La decisione di rescindere il contratto giunge meno di una settimana dopo che WhatsApp ha annunciato che lo spyware di Paragon è stato utilizzato per prendere di mira anche persone in Italia, tra cui il direttore di Fanpage e il fondatore della Ong Mediterranea.

Nel video le interviste a Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia, e a Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra