Caso Almasri, la Corte penale internazionale deferisce l'Italia per mancata collaborazione

La Corte penale internazionale ha deferito l'Italia all'Assemblea degli Stati Parte, per mancata cooperazione nel caso Almasri, una decisione presa a gennaio e ora ufficializzata. Un rappresentante italiano è stato invitato a partecipare alla riunione dell'ufficio di presidenza dell'assemblea per discutere le implicazioni di tale decisione e chiarire come Roma intenda garantire la cooperazione futura con la Corte. Al ministero delle Imprese il ministro Urso presenta il report sulle nuove sfide del Made in Italy, e assicura come stiano crescendo export e investimenti esteri, 20% in più negli ultimi tre anni, assicura: l'Italia consolida il proprio posizionamento tra i principali esportatori mondiali, affiancando il Giappone al quarto posto.

Monta la polemica politica sul caso Piantedosi, dopo l'intervista alla giornalista Claudia Conte, che ha rivelato una loro relazione. In maggioranza temono un nuovo caso Sangiuliano, che ha dovuto rassegnare le dimissioni per il suo rapporto con Maria Rosaria Boccia, ma il titolare del Viminale fa sapere di aver già dato mandato a un legale, e di non aver mai fatto favoritismi, incarichi, o interessamenti nei confronti di nessuno, e chi sostiene il contrario ne risponderà nelle sedi competenti.

Nel video l'intervista a Adolfo Urso, ministro Imprese e Made in Italy







