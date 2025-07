Caso Almasri, le opposizioni: "Nordio deve dimettersi"

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio

Monta di nuovo il caso Almasri, il comandante libico arrestato in Italia poi accompagnato in Libia con volo di Stato. Partito Democratico, +Europa, Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 Stelle chiedono le dimissioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio. “Nordio ha mentito, non ha più alcuna autorevolezza per rimanere al suo posto”, dicono, e invocano una informativa urgente subito domani, approfittando del question time già fissato per altri temi in Senato. Quanto emerso dalle carte del tribunale dei ministri a chiusura dell'indagine sulla mancata consegna di Almasri alla Corte penale internazionale, indagine che ha portato agli avvisi di garanzia alla presidente del Consiglio Meloni, al sottosegretario Mantovano, ai ministri Piantedosi e Nordio, quest'ultimo non solo per favoreggiamento e peculato ma anche per omissione d'atti d'ufficio, porterebbe alla luce il fatto che al ministero della Giustizia tutto si sapeva, mentre Nordio ha sempre sostenuto di aver saputo in un secondo momento dell'arresto del comandante. Anche alla Camera dei Deputati, approfittando del question time col ministro degli Esteri Tajani che ha parlato, tra gli altri, degli aiuti umanitari in corso a Gaza, il deputato Fratoianni lo ha attaccato.

Nel video l'intervista a Stefano Patuanelli, capogruppo senatori Movimento 5 Stelle, e l'intervento di Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra