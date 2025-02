POLITICA ITALIA Caso Almasri, le opposizioni presenteranno mozione di sfiducia contro il ministro Nordio Intanto proprio il ministero della Giustizia ha chiesto informalmente alla Cpi di avviare consultazioni sulla vicenda

All'assemblea generale della Cisl la presidente del Consiglio Meloni ha ricordato come il lavoro sia la priorità assoluta del suo governo, prova ne siano le tante iniziative, ha detto, messe in campo, compreso il taglio del cuneo fiscale divenuto strutturale. Va però innovato il nostro sistema economico e produttivo, ha continuato, e non risparmia frecciate ad altre organizzazioni sindacali. L'opposizione non gioisce per questo ritorno della presidente. Intanto il ministero della Giustizia ha chiesto informalmente alla Corte penale internazionale di avviare delle consultazioni per una comune riflessione sulle criticità che hanno riguardato il caso Almasri: lo scopo è scongiurare il ripetersi di situazioni simili e avviare una sorta di accordo per una migliore collaborazione futura. Intanto però, sul caso, le opposizioni presenteranno una mozione di sfiducia contro il Guardasigilli Nordio.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l'intervista a Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: