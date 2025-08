Caso Almasri, si alzano i toni tra l'Associazione magistrati e il ministro Nordio

Nonostante la sua posizione sia stata archiviata, la presidente del Consiglio Meloni riserva parole dure ai magistrati sul caso Almasri, dal momento che i suoi ministri, Piantedosi e Nordio, e il suo sottosegretario Mantovano, rischiano comunque il processo per peculato e favoreggiamento, e il Guardasigilli anche per omissione d'atti d'ufficio.

“Assurdo che vadano a giudizio loro e non io – si lamenta sui social – ogni scelta di questo governo è concordata”. “Dunque Meloni rivendica la liberazione di un torturatore e stupratore, ricercato dalla Corte penale internazionale”, rileva Riccardo Magi, +Europa. Lo scontro si allarga anche all'Anm, per Parodi Meloni si è assunta la responsabilità politica, e possibili ricadute politiche, aggiunge, vi saranno nel caso in cui la capo di gabinetto del ministero della Giustizia vada a processo.

“Sono sconcertato – è la replica di Nordio – Non so come Parodi si permetta di citare la mia capo di gabinetto, il cui nome non mi risulta sia citato negli atti. In caso contrario dovrei desumere che Parodi è a conoscenza di notizie riservate”. “Mai citato Bartolozzi – replica ancora Parodi, riferendosi alla capo di gabinetto – il mio era un ragionamento. Le invasioni di campo non mi appartengono”, conclude. Intanto il Senato dà il via libera alla delega per la riforma fiscale, la riforma del fisco si avrà dunque entro agosto 2026.

Il candidato di centrosinistra per le regionali nelle Marche, Matteo Ricci, commenta l'estensione della Zona economica speciale per la sua Regione, annunciata dalla presidente Meloni 24 ore fa: “Piuttosto è zona elettorale speciale – dice – non si parla di decreto legge ma di disegno di legge, dunque andrà discusso e se ne parlerà dopo le regionali. Non c'è stanziato un euro – prosegue – e, se si prevedono defiscalizzazioni, bisogna prevedere risorse a copertura, che invece non ci sono. Purtroppo – conclude – le Marche non crescono, nonostante i fondi Pnrr e i 14 miliardi per il terremoto. La crisi marchigiana è causata da Acquaroli”.