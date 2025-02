POLITICA ITALIA Caso Almasri, una vittima denuncia di nuovo il governo italiano per favoreggiamento Alla Camera riprende la protesta, le opposizioni fanno ostruzionismo affinché la presidente del Consiglio venga a riferire al Parlamento

A Montecitorio torna la protesta, il presidente del M5S Giuseppe Conte insiste che sia la presidente del Consiglio Meloni a riferire sul caso Almasri, senza mortificare ulteriormente il Parlamento. E attacca ancora Meloni perché, dice, ritiene di essere vittima di un complotto della magistratura. Approfittando della discussione sul Dl Cultura i deputati 5Stelle si sono iscritti in massa per tenere alta l'attenzione sul caso Almasri. Il resto dell'opposizione si accoda, la capogruppo Pd Braga ritiene sia pericoloso quello che la maggioranza vuole fare alla magistratura. Non è d'accordo il ministro degli Esteri, per Tajani il governo ha già risposto.

Intanto una vittima e testimone delle torture del generale libico presenta denuncia contro il governo, per favoreggiamento, perché con le loro condotte la presidente Meloni e i ministri Nordio e Piantedosi avrebbero “sottratto il torturatore libico alla giustizia”. Il presidente dell'Emilia-Romagna De Pascale ha incontrato a Roma il ministro Salvini, per fare il punto sui nodi aperti su rete ferroviaria, stradale e autostradale, aeroportuale e portuale. Il ministero ha parlato anche di statale 16, sviluppo del porto di Ravenna e coordinamento tra aeroporti.

Nel video gli interventi alla Camera di Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle, di Chiara Braga, capogruppo deputati Partito Democratico, e l'intervista a Antonio Tajani, ministro degli Esteri

