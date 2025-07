Caso Bibbiano: 3 condanne, 11 assoluzioni Sei anni dopo è arrivata la sentenza del processo “Angeli e demoni” sul presunto sistema di affidi di minori a Reggio Emilia

Undici assoluzioni, tre condanne con pena sospesa. Il tribunale collegiale di Reggio Emilia ha emesso ieri la sentenza del processo “Angeli e Demoni”, presunto sistema di affidi illeciti noto come caso Bibbiano, che ridimensiona fortemente l’impianto accusatorio. Erano infatti oltre cento i capi di imputazione.

Nello specifico, Federica Anghinolfi, ex responsabile dei Servizi sociali della Val d’Enza, è stata condannata a due anni per due episodi di falso in atto pubblico; Francesco Monopoli, assistente sociale, a un anno e otto mesi per falso; mentre Floriana Murru, neuropsichiatra, ha ricevuto cinque mesi per rivelazione di segreti d’ufficio. Per tutti gli altri 14 imputati sono state pronunciate assoluzioni o proscioglimenti per intervenuta prescrizione.

La Procura di Reggio Emilia aveva chiesto condanne fino a 15 anni di reclusione.



"Oggi sappiamo che non esistono demoni contrapposti agli angeli, che la nostra assistita non è una 'ladra di bambini' e che non ha mai agito per interessi diversi da quello superiore della tutela dei minori. Questa verità giudiziale ci ripaga degli sforzi compiuti, ma non cancella la distruzione mediatica dell'immagine della nostra assistita". Questo il commento degli avvocati difensori di Federica Anghinolfi, parlando della principale imputata nel processo sugli affidi a Bibbiano, nel Reggiano, assolta da gran parte delle accuse.



