POLITICA ITALIA Caso Cecilia Sala, Tajani convoca l'ambasciatore iraniano Vertice di un'ora a Palazzo Chigi per la giornalista italiana detenuta

Vertice di un'ora a Palazzo Chigi nel pomeriggio sul caso di Cecilia Sala, con la presidente Giorgia Meloni e ministri competenti. Antonio Tajani ha convocato l'ambasciatore iraniano chiedendo il rilascio della giornalista, il rispetto dei suoi diritti e una detenzione dignitosa.

In maggioranza il ministro Salvini insiste per tornare al ministero dell'Interno: nella sua diretta Facebook ha detto “chissà un domani che non ci si ritorni a occupare anche di sicurezza in questo Paese”. Nel suo partito colgono la palla al balzo, dopo le immagini girate a Capodanno, con immigrati che, oltre a festeggiare, lanciavano insulti contro l'Italia e le forze dell'ordine.

Nel video gli interventi di Nicola Molteni, deputato Lega, e di Dolores Bevilacqua, senatrice Movimento 5 Stelle

