Caso Cospito, Sottosegretario Delmastro condannato a otto mesi

Nonostante la richiesta di assoluzione dei pm, il tribunale di Roma ha condannato a otto mesi il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Tutto ruota attorno alle dichiarazioni fatte in Parlamento dal collega di partito Giovanni Donzelli, che riferì il contenuto di conversazioni avvenute in carcere tra Cospito e alcuni detenuti di camorra e 'ndrangheta, informazioni che il deputato di Fratelli d'Italia aveva ricevuto proprio da Delmastro. Riconosciute le attenuanti generiche, la sospensione della pena e applicato l'interdizione di un anno dai pubblici uffici. Respinte, invece, le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, quattro parlamentari del Partito Democratico. Delmastro ha comunque già detto che non intende dimettersi. Alla Camera approvato il decreto Milleproroghe, con lo stop alle multe per i no vax ma anche la proroga dello scudo erariale. A proposito di no vax e periodo Covid, Forza Italia ha bacchettato gli alleati di Fratelli d'Italia per aver rivelato quanto sta emergendo nell'apposita commissione. Anche il il ministro degli Esteri Antonio Tajani getta acqua sul fuoco, “rimarremo insieme, non vi preoccupate”, dice al termine di una conferenza dove ribadisce l'anima profondamente europeista e atlantista di Forza Italia, e che in periodi come questo serve sicuramente più Europa.

Nel video le interviste a Giovanni Donzelli, deputato Fratelli d'Italia; Stefano Benigni, vice segretario Forza Italia; Vittoria Baldino, deputata Movimento 5 Stelle