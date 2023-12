POLITICA ITALIA Caso Delmastro, il Sottosegretario chiamato in causa per diffamazione contro magistrato Lo definì "Capitan Fracassa della sinistra giudiziaria italiana"

Non c'è pace per il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, già rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Cospito. A Biella, il prossimo marzo, riprenderà anche un procedimento giudiziario che lo chiama in causa per diffamazione ai danni di un magistrato, da lui definito in un video “Capitan Fracassa della sinistra giudiziaria italiana”. Sempre di magistratura si è parlato alla Camera, il ministro della Difesa Crosetto doveva chiarire le affermazioni rilasciate alla stampa, ossia che la magistratura fa opposizione giudiziaria al governo. Non ripeterebbe dunque quelle parole il ministro, non foss'altro perché, a suo dire, è stato messo su un plotone d'esecuzione ad personam.

Non è soddisfatta l'opposizione, che gli aveva chiesto di circostanziare le sue parole con fatti concreti. Intanto, a Dubai, nel corso dei lavori della Cop28, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente turco Erdogan: si è parlato della crisi a Gaza e della necessità di una nuova pausa umanitaria.

Nel video l'intervento alla Camera di Guido Crosetto, ministro della Difesa, e l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

