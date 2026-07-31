POLITICO ITALIA Caso Delmastro, tre appuntamenti dirimenti la prossima settimana Al centro il vaglio delle chat tra l'ex sottosegretario e Mauro Caroccia

Martedì torna a riunirsi il Consiglio dei ministri, all'ordine del giorno un disegno di legge per rafforzare e adeguare la capacità di difesa nazionale, ma anche l'esame definitivo del decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo sull'uso dell'intelligenza artificiale per l'attività di polizia, con le norme sul riconoscimento facciale. Sul punto è arrivato anche il richiamo di principio dell'Europa, “il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è vietato”, e da Palazzo Chigi si affrettano a precisare che l'Italia “continuerà a rispettare la normativa europea, come fatto finora”. Anche Forza Italia si era messa di traverso, chiedeva più garanzie, causando il rinvio del voto in commissione Affari europei alla Camera.

La prossima settimana potrebbe essere decisiva anche sul caso Delmastro: tre gli appuntamenti dirimenti per decidere il destino delle famigerate chat intercorse tra l'ex sottosegretario e il suo ex socio Mauro Caroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla Bisteccheria, il ristorante di cui Delmastro era socio. Con un colpo a sorpresa, Delmastro stesso ha inviato alla Procura di Roma la corrispondenza intercorsa tra lui e Caroccia, dicendo di non avere nulla da nascondere, ma la sua immunità parlamentare si estende anche alle chat e dunque il procuratore Lo Voi non può usarle nella sua inchiesta.

Nel frattempo si è mosso il presidente della Camera Fontana, per congelare l'accesso ai documenti delle conversazioni telefoniche tra l'ex sottosegretario e Caroccia, inviate da Lo Voi in Parlamento, e richiedendo un parere alla giunta per il regolamento. Le opposizioni sono insorte, “Da Fontana gravissima lesione delle prerogative parlamentari, ci riserviamo di agire in ogni sede”, dicono. La giunta si riunirà comunque lunedì e dovrà dire se i membri della giunta per le autorizzazioni a procedere, che stanno esaminando il caso Delmastro, possono visionare le chat e i documenti inviati dalla Procura. Martedì si riunirà proprio la giunta per le autorizzazioni, che deciderà se è necessaria una integrazione istruttoria, o se si può procedere con l'Aula. E in questo caso il voto potrebbe essere calendarizzato già in settimana.

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