APPROFONDIMENTI Caso Fakir: nuove immagini dalla bodycam di un poliziotto Immagini esclusive trasmesse dal Tg1. Sulla vicenda interviene anche il Presidente della Cei che invita a valutare i fatti e verificare eventuali errori e responsabilità

Una breve sequenza video, estrapolata dal video della bodycam di un poliziotto e relativa all'intervento su Abderrahim Fakir, 42enne deceduto a Bologna il 19 luglio. Nel frammento il poliziotto avrebbe una mano sotto la testa di Fakir, per evitargli il contatto con l'asfalto. L'uomo, però, si sarebbe divincolato e avrebbe morso a una gamba l'agente. Proprio in quegli istanti si sarebbe ferito alla testa.

Un dettaglio che va ad arricchire la ricostruzione, da parte dei media, su un caso al centro del dibattito pubblico. A intervenire, nelle scorse ore, è il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi. "Valutare i fatti e verificare se ci siano stati eventuali errori e responsabilità - afferma il cardinale in un'intervista ad Avvenire - è nell'interesse" della stessa polizia. L'uso della forza, puntualizza, deve essere controllato. Allo stesso tempo, il cardinale riconosce come chi deve fronteggiare il complesso tema della sicurezza si trovi spesso a farlo in condizioni difficili e imprevedibili. Dal presidente Cei la condanna alle violenze seguite alla vicenda. Sotto scorta il sindaco Matteo Lepore, dopo le minacce social.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: