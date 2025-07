Caso Francesca Albanese, Scotto (Pd): "Ne parlano tutti tranne il nostro ministro degli Esteri"

Francesca Albanese e Arturo Scotto (deputato Partito Democratico)

Il dibattito politico interno è fortemente condizionato dalle reazioni alla decisione di Donald Trump di colpire anche l'Unione Europea con dazi al 30%. La presidente del Consiglio Meloni non abbandona le speranze di negoziare un accordo più equo con gli Stati Uniti, e invoca prudenza agli alleati europei, mentre le opposizioni la attaccano, e anche alcune Regioni, vedi Emilia-Romagna, che teme di pagare un prezzo tra i più alti, se il provvedimento di Trump dovesse essere confermato: secondo l'assessore all'Agricoltura Mammi è infatti a rischio un miliardo di export agroalimentare. E mentre il presidente della Repubblica, Mattarella, scrivendo al presidente francese Macron in occasione della festa del 14 luglio ricorda che “attuare il Trattato del Quirinale è una priorità”, riferendosi all'accordo tra Italia e Francia firmato nel 2021 dall'allora governo Draghi, alla Camera dei Deputati si parla del caso di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i diritti umani nei territori palestinesi, colpita da sanzioni statunitensi.

Nel video gli interventi di Chiara Appendino, deputata Movimento 5 Stelle, e di Arturo Scotto, deputato Partito Democratico