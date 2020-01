Caso Gregoretti: oggi il voto della giunta per l'immunità del Senato

Nel video il commento del Presidente della Giunta per le immunità Maurizio Gasparri

Alle 15 è convocata una riunione di maggioranza ma, a quanto si apprende, la maggioranza sarebbe orientata a non presentarsi, alle 17, alla riunione della Giunta per le Immunità convocata al Senato per votare su Matteo Salvini per il caso Gregoretti. "Guareschi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione. Siamo pronti, sono pronto". Lo ha detto Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa elettorale della Lega a Comacchio, rispondendo a una domanda sul caso.

"Salvini sta usando un tema della giustizia per motivi politici e personali, come sul caso Diciotti e sul Russiagate. Quella della Gregoretti è una vicenda solo giudiziaria, ma lui pretende l'impunità", dice il segretario Pd Nicola Zingaretti. "Gli avversari si sconfiggono con la politica, ma chi rappresenta i cittadini lo giudichi leggendo le carte - ha aggiunto - Salvini è garantista su se stesso e giustizialista con gli avversari". Il segretario del Pd ha aggiunto anche che "la presidente del Senato Casellati ha compiuto un atto sbagliato, invece di garantire una terzietà si è schierata a favore della sua parte politica. Questo resta un vulnus, una funzione istituzionale molto importante non è stata rispettata".

"Non entro nelle scelte degli altri gruppi, si valuti nel merito", commenta invece il Presidente della Giunta per le immunità Maurizio Gasparri in vista del voto pomeridiano. Nel video l'intervista.