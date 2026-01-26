CERVIA Caso Missiroli: dimissioni in blocco a Cervia, cade il Consiglio comunale Nove consiglieri di maggioranza lasciano l’incarico. Verso il commissariamento e le elezioni anticipate.

Caso Missiroli: dimissioni in blocco a Cervia, cade il Consiglio comunale.

È decaduto il Consiglio comunale di Cervia dopo le dimissioni contestuali di nove consiglieri di maggioranza. Le lettere sono state consegnate in mattinata all’ufficio Protocollo dal presidente del Consiglio comunale, Samuele De Luca, e saranno trasmesse alla segretaria generale del sindaco Mattia Missiroli e, per conoscenza, alla Prefettura.

La decisione, alla quale hanno aderito anche gli assessori, era stata annunciata dopo la scelta del sindaco di ritirare le dimissioni presentate il 5 gennaio in seguito all’apertura di un fascicolo per maltrattamenti da parte della Procura di Ravenna. Sulla vicenda, sia il Gip sia il Tribunale della Libertà di Bologna hanno respinto la richiesta di custodia cautelare. Ora è attesa la nomina di un commissario prefettizio in vista di elezioni anticipate.

