Caso Missiroli, la Procura di Ravenna chiede di nuovo l’arresto

Nonostante le dimissioni presentate lo scorso 23 dicembre, Mattia Missiroli, ex sindaco di Cervia, rischia il carcere. La procura di Ravenna non molla la presa e ha presentato ricorso al tribunale della libertà, chiedendo ancora una volta che l'esponente PD sia arrestato e attenda da recluso il processo per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie.

Richiesta che il Gip ha già rigettato una prima volta, giustificando la scelta con un riferimento a fatti credibili ma non abituali. L'atto della procura depositato prima di Natale, dettaglia invece una storia di abusi lunga, che sarebbe iniziata già poco dopo il matrimonio, 16 anni fa. Si fa in particolare riferimento a una spinta che avrebbe fatto cadere la moglie con in braccio il figlio, ma anche a uno schiaffo, tre annni più tardi, che le tolse per un attimo la vista. Ed è a quel punto che avviene la prima richiesta di aiuto a un centro antiviolenza.

Le accuse non finiscono qui: nel 2020, intervengono i carabinieri per una lite in corso tra i due. I militari segnalano i fatti alla Procura che apre un fascicolo, poi archiviato, ma la convivenza continua. Fino al 5 dicembre quando a separazione ormai avviata la moglie di Missiroli si presenta al pronto soccorso con lesioni a un braccio. Non è lei a denunciare, ma scatta comunque il codice rosso e dunque l'indagine. Sentita, lei decrive una situazione che si sarebbe aggravata di anno in anno.

Ed è proprio su questa continuità e sul rischio di nuovi scontri che la procura insiste a chiedere il carcere.











