Caso Paganelli, sprint finale dell’istruttoria: in aula Dassilva, attesa per Roberta Bruzzone

Sta per concludersi la fase istruttoria del processo a Louis Dassilva, unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli: oggi in aula l'ultima della tre udienze dedicate alla deposizione del 36enne che davanti alla Corte d'Assise, risponderà alle ultime domande dei propri avvocati prima di passare al controesame dell'accusa.

Dopo di lui, sarà la volta degli ultimi testimoni di una lista di 95 nomi: si cercherà di far luce sulla mattina del ritrovamento e sulla sera dell'omicidio. Attesa anche la criminologa Roberta Bruzzone, parte del pool difensivo di Dassilva. Dopodiché l’accusa potrebbe chiedere un’integrazione dell’istruttoria, alla luce dell’intenzione del pm Daniele Paci di risentire alcuni testimoni.

La fase istruttoria del processo è prevista in chiusura il 27 aprile. A seguire sarebbero già state fissate altre tre udienze, l’11, il 18 e il 25 maggio: al termine di questo calendario, salvo imprevisti, la sentenza, che potrebbe arrivare nei primi giorni di giugno.







