DELITTO PIERINA Caso Paganelli sprint finale dell’istruttoria: in aula Dassilva, attesa per Roberta Bruzzone Terminato l'esame dell'imputato. Le domande di giudice e pm sull'orario dell'omicidio

Caso Paganelli sprint finale dell’istruttoria: in aula Dassilva, attesa per Roberta Bruzzone.

Quando Louis Dassilva è venuto a conoscenza dell’orario dell’omicidio di Pierina Paganelli? È su questo punto che si è concentrata una parte del confronto in aula questa mattina, davanti alla Corte d’Assise di Rimini, nel processo per la morte della 78enne uccisa la sera del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino.

La questione dell’orario è stata sollevata più volte, fino alla domanda diretta della presidente della Corte, la giudice Fiorella Casadei, al termine del controesame condotto dai difensori Riario Fabbri e Andrea Guidi. Richiamando un’intercettazione ambientale del primo novembre, in cui la moglie dell’imputato, Valeria Bartolucci, chiede: “Dimmi cosa devo dire della notte dell’omicidio perché io quella cosa là non la so”, la presidente ha chiesto chiarimenti.

Dassilva ha risposto spiegando che, in quel momento, lui e la moglie ritenevano che il delitto fosse avvenuto intorno all’una di notte e stavano cercando di ricostruire quanto accaduto la sera del 3 ottobre.

Un passaggio ritenuto centrale dall’accusa, secondo cui proprio sull’orario si gioca la tenuta dell’alibi dell’imputato. Per la Procura, infatti, la moglie non avrebbe potuto fornirgli una copertura, poiché all’ora del delitto si trovava già in camera da letto, quasi addormentata.

Il pubblico ministero Daniele Paci ha quindi incalzato Dassilva, chiedendo se alla data del primo novembre lui e la moglie fossero già a conoscenza dell’orario dell’omicidio e, in caso affermativo, da quale fonte. La risposta è stata netta: “Dalla televisione”, ovvero dai media, che già dal 10 ottobre 2023 avevano indicato come orario approssimativo le 22.20, fascia temporale in cui la Procura colloca il delitto.

Infine, la presidente ha chiesto all’imputato quale fosse la consapevolezza della moglie rispetto alle sue relazioni extraconiugali, compresa quella con Manuela Bianchi, nuora della vittima. “Aveva dei sospetti e ha scoperto tutto dalla tv”, ha dichiarato Dassilva.



Il processo

Sta per concludersi la fase istruttoria del processo: oggi in aula l'ultima della tre udienze dedicate alla deposizione del 36enne senegalese davanti alla Corte d'Assise, per le ultime domande dei propri avvocati e il controesame dell'accusa.

Dopo di lui, gli ultimi testimoni di una lista di 95 nomi per far luce sulla mattina del ritrovamento e sulla sera dell'omicidio. Attesa anche la criminologa Roberta Bruzzone, parte del pool difensivo di Dassilva. Dopodiché l’accusa potrebbe chiedere un’integrazione dell’istruttoria, alla luce dell’intenzione del pm Daniele Paci di risentire alcuni testimoni.

La fase istruttoria del processo è prevista in chiusura il 27 aprile. A seguire sarebbero già state fissate altre tre udienze, l’11, il 18 e il 25 maggio: al termine di questo calendario, salvo imprevisti, la sentenza, che potrebbe arrivare nei primi giorni di giugno.

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