Caso Pierina, al via l'esperimento della 'camminata': Dassilva fatto passare diverse volte

Louis Dassilva, in carcere a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli, è arrivato in via del Ciclamino alle 14.51 all'interno del furgone per il trasporto detenuti della penitenziaria di Rimini. Oltre una ventina gli agenti tra squadra mobile e polizia penitenziaria per garantire la sicurezza dell'incidente probatorio che servirà a identificare 'ignoto 1' della 'cam3', la videocamera della farmacia di via del Ciclamino che la sera del 3 ottobre del 2023 riprese un uomo andare verso il condominio in un orario compatibile con l'omicidio della 78enne.

Per la Procura e squadra mobile ignoto 1 è Dassilva, mentre per la difesa, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi è il condomino Emanuele Neri. Oggi si tiene quella che è stata ribattezzata la camminata per l'esperimento probatorio sulla oramai nota telecamera della farmacia. Si tiene quindi la "camminata" di Louis Dassilva, e quella di Emanuele Neri, il condomino che parrebbe essersi riconosciuto nei filmati di sorveglianza. Dassilva deve indossare la maglietta con logo "Eco Service", occhiali da vista e un berrettino di colore chiaro. Finora è stato fatto transitare diverse volte davanti la farmacia.

Emanuele Neri deve indossare Ia maglietta con logo "Edil-Infissi", gli occhiali da vista e il marsupio in uso all'epoca dei fatti; inoltre anche Neri deve avere con sé una maglietta a maniche corte bianca e una maglietta a maniche corte nera. E' prevista quindi una valutazione statica e dinamica a varie velocità della camminata, sulla stima dell'altezza e sulle variazioni di intensità, riferite alla carnagione della pelle delle braccia. Sul posto oltre ai difensori, anche il procuratore Daniele Paci, il capo della squadra mobile Marco Masia e, quando si terrà la camminata arriverà anche il giudice Vinicio Cantarini.

All'inizio del pomeriggio si sono tenute le prove della camminata che sarà ripetuta col buio.