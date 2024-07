Caso Pierina: concluso l'interrogatorio di Loris Bianchi

E' terminato intorno alle 11.30 l'interrogatorio di Loris Bianchi, il fratello della nuora di Pierina Paganelli, convocato in Questura a Rimini. Loris è stato sentito come persona informata sui fatti dal sostituto procuratore Daniele Paci che coordina la squadra mobile, diretta dal commissario capo Marco Masia.

Due interrogatori, quello di Loris oggi e quello di Manuela ieri, entrambi difesi dall'avvocato Nunzia Barzan e dal criminalista, Davide Barzan, che arrivano dopo l'arresto di Louis Dassilva, il 34enne senegalese, in custodia cautelare da ieri mattina in esecuzione di un'ordinanza del gip Vinicio Cantarini. Secondo il gip l'omicidio di Pierina è "maturato in un contesto di rancori e risentimenti personali, e vi era un rapporto di conoscenza tra la vittima e il suo aggressore che aveva anche dimestichezza circa i luoghi dove l'assassinio è stato commesso".

Dassilva avrebbe avuto paura che la relazione extraconiugale con Manuela venisse scoperta dalla moglie Valeria Bartolucci proprio attraverso l'attenzione che l'anziana metteva circa le frequentazioni della nuora. Quindi - secondo gli inquirenti - Dassilva agì la sera del 3 ottobre per impedire che "tutto venisse alla luce".

L'interrogatorio di ieri: alla nuora domande sulla pericolosità di Louis Dassilva

Nella giornata di ieri il sostituto procuratore di Rimini Daniele Paci, titolare del fascicolo sull'omicidio di Pierina Paganelli, avrebbe insistito molto su quanto fosse a conoscenza Manuela Bianchi, nuora della vittima, proprio sulla sera dell'omicidio, il 3 ottobre.

Alla nuora, gli investigatori avrebbero anche chiesto particolari sulla relazione con l'indagato Louis Dassilva, arrivando a chiederle se l'uomo fosse "una persona violenta". In risposta la donna avrebbe raccontato di un episodio di qualche tempo addietro in cui Louis avrebbe affrontato, avendo la meglio, tre uomini inviati dall'ex marito di Valeria Bartolucci - moglie del senegalese - per dargli una lezione.

"In quell'occasione vinse Louis", avrebbe riferito Manuela agli investigatori.

Agli atti vi sarebbe infatti la vicenda che riguarda il primo marito di Valeria, arrestato per maltrattamento in famiglia e poi morto nel Paese di origine. Un'impronta dell'uomo - non più sospettato perchè deceduto - sarebbe stata anche ritrovata dalla scientifica nei primissimi giorni dell'indagine.

Nell'agosto del 2021 - avrebbe inoltre raccontato Manuela agli inquirenti - Louis sarebbe tornato in Senegal e con la sua ex moglie avrebbe avuto un secondo figlio, oggi di due anni.

Alla domanda "Pensa che sia stato lui ad uccidere Pierina?", la nuora avrebbe risposto: "Inconsciamente ne ho avuto paura, ancora non ci posso credere. Ma se è stato lui è giusto che venga punito".